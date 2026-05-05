Аптечная корзина в Рязани подешевела на 7,5%

Рязань стала одним из лидеров по снижению цен на лекарства в апреле. В городе сводная стоимость аптечной корзины снизилась сразу на 7,5% — это максимальное падение среди исследованных городов. При этом продажи немного сократились — примерно на 0,4%.

Рязань стала одним из лидеров по снижению цен на лекарства в апреле. Об этом говорится в исследовании «Индекса Megapteka.ru».

В городе сводная стоимость аптечной корзины снизилась сразу на 7,5% — это максимальное падение среди исследованных городов. При этом продажи немного сократились — примерно на 0,4%.

На фоне общего снижения цен в Рязани вырос спрос на отдельные категории: препараты для эндокринной системы показали рост на 12%, для нервной системы — на 9%, для ЖКТ — на 4%. В то же время контрацептивы, средства от боли и воспаления, а также препараты для зрения подешевели на 9-10%.

В целом по стране аптечный рынок в апреле перешел к стабилизации после мартовского всплеска: продажи выросли на 2,5% в денежном выражении, а цены в среднем снизились на 0,6%.