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В музее-заповеднике Есенина начнут проводить экскурсии в стереонаушниках
В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина готовится к запуску иммерсивный проект — аудиопроменад по Константинову. Как сообщили в музее, презентация состоится в июле. Отмечается, что участники смогут прогуляться по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта, и услышать звуки, которые он мог слышать, а также истории, которые могли бы его вдохновить. Аудиопроменад отличается от обычных экскурсий тем, что слушатели становятся непосредственными участниками событий, погружаясь в атмосферу начала XX века. В создании проекта участвуют драматург Игорь Витренко, Рязанский театр драмы и студия звукозаписи «Конин звук».

В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина готовится к запуску иммерсивный проект — аудиопроменад по Константинову. Как сообщили в музее, презентация состоится в июле.

Отмечается, что участники смогут прогуляться по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта, и услышать звуки, которые он мог слышать, а также истории, которые могли бы его вдохновить.

Аудиопроменад отличается от обычных экскурсий тем, что слушатели становятся непосредственными участниками событий, погружаясь в атмосферу начала XX века.

В создании проекта участвуют драматург Игорь Витренко, Рязанский театр драмы и студия звукозаписи «Конин звук».

Напомним, музей-заповедник Есенина перешел на летний режим работы.