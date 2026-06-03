Музей-заповедник Есенина перешел на летний режим работы

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове с 1 июня изменил график работы на летний период. С понедельника по четверг музей открыт с 10:00 до 18:00, кассы работают до 17:00. По пятницам, субботам и воскресеньям посетителей будут принимать с 10:00 до 20:00, приобрести билеты можно до 19:00.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове с 1 июня изменил график работы на летний период.

С понедельника по четверг музей открыт с 10:00 до 18:00, кассы работают до 17:00. По пятницам, субботам и воскресеньям посетителей будут принимать с 10:00 до 20:00, приобрести билеты можно до 19:00.

В музее отметили, что новый график позволит гостям дольше гулять по территории заповедника и любоваться закатами в есенинских местах.