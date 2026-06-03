В Госдуме предложили снизить цены на обучение в вузах за счет зарплат ректоров

Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Сергей Миронов. По его мнению, государство должно выделять деньги на бюджетные места не только за счет своих средств, но и за счет ресурсов самих учреждений. «Один из университетов Казани — зарплата ректора составляет больше 900 тыс. руб., Кубань — 560 тыс. руб., Томск — 1,4 млн руб., Хабаровск — 610 тыс. руб. А ведь есть еще проректоры, другие приближенные к руководству, они тоже хорошо получают. Разница в доходах с рядовыми преподавателями — и 10, и 20 раз», — отметил Миронов.

В Госдуме предложили снизить цены на обучение в вузах за счет «космических» зарплат ректоров. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Сергей Миронов.

По его мнению, государство должно выделять деньги на бюджетные места не только за счет своих средств, но и за счет ресурсов самих учреждений.

«Один из университетов Казани — зарплата ректора составляет больше 900 тыс. руб., Кубань — 560 тыс. руб., Томск — 1,4 млн руб., Хабаровск — 610 тыс. руб. А ведь есть еще проректоры, другие приближенные к руководству, они тоже хорошо получают. Разница в доходах с рядовыми преподавателями — и 10, и 20 раз», — заявил Миронов.

Он также отметил, что вузы не всегда эффективно распоряжаются своими активами, поэтому, по мнению депутата, нужно провести их аудит.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают ректоры рязанских вузов.