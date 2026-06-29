В Рязани на здании школы № 69 установят мемориальную доску бойцу полка «Ахмат»

Рязанская городская Дума разрешила установку мемориальной доски на фасаде здания школы № 69, расположенной на улице Интернациональной. Табличку посвятят выпускнику учебного заведения Георгию Костырко, который командовал взводом в полку специального назначения «Ахмат». На доске будет указано, что Георгий Костырко учился в этой школе с 2004 по 2012 год. Старший сержант героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации он посмертно награжден орденом Мужества.

Рязанская городская Дума разрешила установку мемориальной доски на фасаде здания школы № 69, расположенной на улице Интернациональной. Табличку посвятят выпускнику учебного заведения Георгию Костырко, который командовал взводом в полку специального назначения «Ахмат».

На доске будет указано, что Георгий Костырко учился в этой школе с 2004 по 2012 год. Старший сержант героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации он посмертно награжден орденом Мужества.

Инициатива исходила от самой школы, которая готова провести все работы за счет собственных средств. Ранее проект одобрила топонимическая комиссия города.

Напомним, рязанский участник спецоперации Георгий Костырко стал жертвой «черной вдовы», которая женила на себе мужчину и претендовала на посмертные выплаты, несмотря на развод. Подробнее об этом можно прочитать в публикации РЗН. инфо.