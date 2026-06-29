Путин: Киев может попытаться отвлечь внимание ВС РФ от освобождения Донбасса

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны быть полностью освобождены ВС РФ в ходе СВО. Об этом глава государства 28 июня сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. При этом Путин не исключил, что украинские войска могут провести отвлекающую операцию, чтобы отвести внимание и силы РФ от главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны быть полностью освобождены ВС РФ в ходе СВО. Об этом глава государства 28 июня сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом Путин не исключил, что украинские войска могут провести отвлекающую операцию, чтобы отвести внимание и силы РФ от главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

Ранее глава государства ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий.

Кроме того, он допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии.