Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона предлагает ограничить боевые действия четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Комментируя это предложение, Путин заявил, что спасение киевского режима не входит в планы России. Президент отметил, что в условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ могут попытаться перебросить войска из других регионов (Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей) в эти четыре региона. «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», - заключил политик.

Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий. Его цитирует РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона предлагает ограничить боевые действия четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Комментируя это предложение, Путин заявил, что спасение киевского режима не входит в планы России.

Президент отметил, что в условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ могут попытаться перебросить войска из других регионов (Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей) в эти четыре региона.

«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — заключил политик.