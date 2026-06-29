Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии

Как сказал Путин, он уверен, что если дело дойдет до переговоров, то можно будет их провести в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко «готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем», подчеркнул российский лидер.

Российский лидер Владимир Путин допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии. Об этом глава государства 28 июня заявил в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Как сказал Путин, он уверен, что если дело дойдет до переговоров, то можно будет их провести в Белоруссии.

Президент республики Александр Лукашенко «готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем», подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий.

Кроме того, он озвучивал, на каких принципах Россия готова к переговорам с Украиной.