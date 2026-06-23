Путин озвучил, на каких принципах Россия готова к переговорам с Украиной

«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — сказал глава государства. Он добавил, что украинская сторона теряет одну территорию за другой. При этом Россия, по словам Путина, продолжит двигаться вперед по всем направлениям. Он также добавил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Президент пояснил, что ВСУ бьют, чтобы создать впечатление о якобы сильных переговорных позициях. Ранее Путин сказал, что Киев хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон в России.

Президент Владимир Путин озвучил, на каких принципах Россия готова к переговорам с Украиной. Об этом 23 июня сообщило РИА Новости.

«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — сказал глава государства.

Он добавил, что украинская сторона теряет одну территорию за другой. При этом Россия, по словам Путина, продолжит двигаться вперед по всем направлениям.

Он также добавил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Президент пояснил, что ВСУ бьют, чтобы создать впечатление о якобы сильных переговорных позициях.

Ранее Путин сказал, что Киев хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон в России.