Малков рассказал подробности дневной атаки ВСУ на Рязанскую область

Глава региона уточнил, что над регионом сбили три БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.

Губернатор Павел Малков рассказал подробности дневной атаки 27 июня ВСУ на Рязанскую область. О количестве беспилотников он рассказал у себя в соцсетях.

Глава региона уточнил, что над регионом сбили три БПЛА.

«Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.

Напомним, беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 23:45 27 июня. Вечером в Минобороны рассказали, что днем в регионе сбили БПЛА.