В Рязанской области объявлена беспилотная опасность
Беспилотную опасность объявили в 23:45. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. В 07:29 27 июня пришло сообщение о сохранении угрозы атаки БПЛА.
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующее оповещение РСЧС пришло ночью 26 июня.
Беспилотную опасность объявили в 23:45. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.
В 07:29 27 июня пришло сообщение о сохранении угрозы атаки БПЛА.