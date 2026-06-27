В Рязанской области сбили БПЛА
Указывается, что в течение дня, в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в России. БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.
В Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили МО РФ.
Указывается, что в течение дня, в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в России.
БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.
Позже губернатор рассказал о числе сбитых БПЛА в Рязанской области.