В Рязанской области сбили БПЛА

Указывается, что в течение дня, в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в России. БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

В Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили МО РФ.

Указывается, что в течение дня, в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в России.

БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Позже губернатор рассказал о числе сбитых БПЛА в Рязанской области.