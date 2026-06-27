Беспилотная опасность в Рязанской области длится более 17 часов
Общая продолжительность режима опасности составила как минимум 17 часов 31 минуту.
Режим беспилотной опасности в Рязанской области, объявленный в 23:45 26 июня, сохраняется до 17:16 27 июня. Соответствующее оповещение разослали РСЧС.
Таким образом, общая продолжительность режима составляет 17 часов 31 минуту.
Напомним, ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 175 украинских беспилотников, в том числе над соседними с Рязанской областью территориями.