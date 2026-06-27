В России за ночь сбили 175 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО перехватывали и уничтожали БПЛА самолетного типа в период с 20:00 26 июня до 08:00 27 июня. Воздушные цели были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями. Также беспилотники сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В России ночью с 26 на 27 июня сбили 175 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО перехватывали и уничтожали БПЛА самолетного типа в период с 20:00 26 июня до 08:00 27 июня.

Воздушные цели были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями. Также беспилотники сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.