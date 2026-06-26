В Рязани утвердили проект планировки микрорайона за ТРЦ «Премьер»

Согласно документации, на данной территории предусмотрена комплексная застройка. Она включает многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянками. Также проектом заложены отдельно стоящие парковки, места для хранения транспорта, объекты инженерной инфраструктуры, пешеходные зоны и элементы улично-дорожной сети. Для жителей нового микрорайона обустроят парковую зону вдоль реки Трубеж, а во дворах многоэтажек появятся спортивно-игровые площадки и зоны для отдыха с озеленением. Социальная инфраструктура представлена тремя детскими садами общей вместимостью 785 мест, одной школой на 1500 мест и поликлиникой.

В Рязани утвердили изменения в проект планировки территории в пойме рек Плетенка, Павловка и Трубеж. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Документ регламентирует застройку участка за торговым центром.

Согласно документации, на данной территории предусмотрена комплексная застройка. Она включает многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянками. Также проектом заложены отдельно стоящие парковки, места для хранения транспорта, объекты инженерной инфраструктуры, пешеходные зоны и элементы улично-дорожной сети. Для жителей нового микрорайона обустроят парковую зону вдоль реки Трубеж, а во дворах многоэтажек появятся спортивно-игровые площадки и зоны для отдыха с озеленением. Социальная инфраструктура представлена тремя детскими садами общей вместимостью 785 мест, одной школой на 1500 мест и поликлиникой.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории нового микрорайона построят 23 многоквартирных жилых дома. Этажность застройки будет ступенчатой.

На публичных слушаниях член общественной палаты рязанец интересовался транспортной схемой для района. Представитель проектировщика ответил, что транспортная доступность в документе учтена: в проекте предусмотрена магистральная четырехполосная улица и подъезды к объектам инфраструктуры. Представитель мэрии добавил, что администрация проработала этот вопрос совместно с проектировщиком. Противников плана на слушаниях не нашлось.

Подробнее с проектом можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

Фото — документация проекта.