В Госдуме заявили, что России придется ударить по Европе

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может рассмотреть возможность нанесения ударов по объектам производства вооружений для ВСУ, в том числе расположенным на территории европейских стран. По словам парламентария, речь может идти об инфраструктуре, где производятся дроны, ракеты и другое вооружение, используемое против РФ. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что на фоне заявлений Украины о проведении 40-дневной операции «по побуждению к миру» Россия, по его мнению, будет усиливать действия в зоне специальной военной операции и расширять спектр целей.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может рассмотреть возможность нанесения ударов по объектам производства вооружений для ВСУ, в том числе расположенным на территории европейских стран.

В интервью «Газете.Ru» он отметил, что на фоне заявлений Украины о проведении 40-дневной операции «по побуждению к миру» Россия, по его мнению, будет усиливать действия в зоне специальной военной операции и расширять спектр целей.

По словам парламентария, речь может идти об инфраструктуре, где производятся дроны, ракеты и другое вооружение, используемое против РФ. Он добавил, что, как считает, Москва «не собирается только защищаться» в ответ на удары по российским регионам и гражданской инфраструктуре.

Колесник также заявил, что в рамках СВО, по его оценке, российские вооруженные силы применяют не все доступные средства, и дальнейшая эскалация действий возможна.