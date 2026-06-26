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Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил для Службы безопасности Украины (СБУ) 40-дневную операцию, цель которой, по его словам, — оказать давление на Россию для прекращения боевых действий. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой. При этом украинский лидер не раскрыл, в чем именно заключается операция.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил для Службы безопасности Украины (СБУ) 40-дневную операцию, цель которой, по его словам, — оказать давление на Россию для прекращения боевых действий. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.

При этом украинский лидер не раскрыл, в чем именно заключается операция.

Как отмечает «Парламентская газета», из его заявления можно предположить, что речь идет о применении беспилотников на средней и большой дальности.