Силы ПВО отразили вторую атаку ВСУ на Рязанскую область за сутки

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехватили в период с 7.00 до 9.00 26 июня. В Минобороны не назвали число сбитых дронов. Всего над Россией в указанный период уничтожили 46 беспилотников. ПВО работала в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской областях и московском регионе. Напомним, ночью над Рязанской областью перехватили два дрона. Пострадавших и повреждений нет.

Силы ПВО отразили вторую атаку ВСУ на Рязанскую область за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехватили в период с 7.00 до 9.00 26 июня. В Минобороны не назвали число сбитых дронов.

Всего над Россией в указанный период уничтожили 46 беспилотников. ПВО работала в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской областях и московском регионе.

Напомним, ночью над Рязанской областью перехватили два дрона. Пострадавших и повреждений нет.