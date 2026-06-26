Писательница Дарья Донцова станет специальным гостем Дня молодёжи в Рязани

Открытый диалог «Жить, чтобы помочь другим» с писательницей пройдёт 27 июня. Начало — в 15:30 на главной сцене в Нижнем городском саду. Ранее появилась программа Дня молодежи в Рязани. Мероприятия пройдут с 12.00 до 22.00 в Нижнем городском саду. Хедлайнером вечера станет певица Ульяна Мамушкина. Возрастное ограничение — 6+.

Писательница, сценаристка, теле- и радиоведущая Дарья Донцова станет специальным гостем Дня молодёжи в Рязани. Об этом сообщили в региональном комитете по делам молодежи.

Открытый диалог «Жить, чтобы помочь другим» с писательницей пройдёт 27 июня. Начало — в 15:30 на главной сцене в Нижнем городском саду.

Ранее появилась программа Дня молодежи в Рязани. Мероприятия пройдут с 12.00 до 22.00 в Нижнем городском саду. Хедлайнером вечера станет певица Ульяна Мамушкина.

Напомним, в рязанском «Читай-городе» в апреле прошла творческая встреча с Дарьей Донцовой.

Возрастное ограничение — 6+.