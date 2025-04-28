В Рязани прошла творческая встреча с Дарьей Донцовой

В зале «Читай-города» собрались более 50 рязанцев. Люди задавали вопросы о творческом пути автора, о подборе актеров для сериалов по ее произведениям, о том, как Дарье Донцовой удается сохранять бодрость духа и прекрасный внешний вид, а также благодарили за детские книги.

В рязанском «Читай-городе» прошла творческая встреча с Дарьей Донцовой. Корреспондент РЗН. Инфо была на мероприятии и поговорила с писательницей.

В зале «Читай-города» собрались более 50 рязанцев. Люди задавали вопросы о творческом пути автора, о подборе актеров для сериалов по ее произведениям, о том, как Дарье Донцовой удается сохранять бодрость духа и прекрасный внешний вид, а также благодарили за детские книги.

Особую активность проявили дети. Один мальчик задал вопрос о том, нужен ли писателю наставник. Дарья Донцова ответила, что лучшие писатели получаются из читателей. Она посоветовала читать больше книг — это разовьет начитанность и насмотренность, поможет в построении сюжета. Другая девочка задала вопрос о том, что вдохновило Дарью на становление писателем.

«Ответ на этот вопрос трудно понять человеку твоего возраста, ангел, но я постараюсь объяснить. Я сильно заболела, и книги помогли мне выздороветь», — сказала Донцова.

Дарья рассказала журналисту РЗН. Инфо, что посетила Рязань в первый раз. Автор бестселлеров поделилась, что в основном город удалось посмотреть через окно машины. Она отметила, что в центре можно увидеть: Рязань приводят в порядок.

«У моей бабушки есть сестра, она сама из Кисловодска, но вышла замуж за мужчину из Рязани. Я ее хорошо помню: она приезжала к нам в гости и привозила пироги. Она ставила пирог на стол и говорила, что его надо съесть целиком, потому что в Рязани пироги с глазами — пока их едят, они на нас глядят. Потом она добавляла, что в Рязани пироги еще и с ушами. Я маленькая начинала безумно хохотать и ела. А потом я стала школьницей и задумалась: а как есть то, что смотрит и слушает?» — смеялась писательница.

Также Дарья Донцова похвалила рязанскую кухню. По ее словам, ей редко что может понравиться, но в Рязань надо возвращаться в гастротур.

Дарья поделилась, что у нее выходят новые детские книги из серии «Сказки Прекрасной Долины». Произведение написано для детей 7 лет.

«В книге на самом деле спрятан православный катехизис. Его поймет православный человек; не для православного человека это история про собак и кошек в стране, куда они от нас уходят — об их приключениях и о том, как они к нам возвращаются», — рассказала Донцова.

Дарья также отметила, что не знает, кто на нее «повесил» звание писательницы жанра иронический детектив. Она считает, что ее детективы скорее семейные романы. Ее героини смешные: у них есть дети, кошки и собаки; с ними происходят смешные ситуации; приезжают назойливые родственники — все то, что есть у обычного человека.

«Ну… и так по ходу дела происходит убийство, которое надо расследовать», — посмеялась автор.

По словам Донцовой, одно время издательство пыталось отдельно подчеркнуть на книгах, что это «иронический детектив», но быстро поняли, что это «никуда не годится».