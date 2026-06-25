Опубликована программа Дня молодежи в Рязани

Мероприятия пройдут с 12.00 до 22.00 в Нижнем городском саду. В программе — фестиваль «Голоса улиц», «Выпускной «Первых», маркет «Создано молодыми», мастер-классы и гастрономическая площадка. Хедлайнером вечера станет певица Ульяна Мамушкина. На Рязанской ВДНХ также пройдут торжества. В программе -мастер-классы, соревнования по фиджитал-спорту. В финале выступит группа «Элли на маковом поле». Возрастное ограничение — 6+.