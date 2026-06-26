Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 июня

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Нижний городской сад рядом с Рязанской филармонией станет главной площадкой празднования Дня молодёжи, а в Лесопарке пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов «Стальная Рязань». ТРЦ «Марко Молл» станет центром корейской культуры на фестивале K-Wave Fest.

В «Клубе Комедии 89» состоится большой сольный Stand Up.

В Нижнем городском парке пройдет концерт из цикла «Музыка и краски Нижнего парка» — «Жемчужины русского романса».

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась персональная выставка московского художника Натальи Жаворонковой «Солнце и полынь».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».