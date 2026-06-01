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Солнце и полынь
28 июня в 10:00
Выставки

Солнце и полынь

Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

26 июня в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается персональная выставка московского художника Натальи Жаворонковой «Солнце и полынь», включающая около сорока произведений живописи и графики, созданных в разные годы. Экспозиция представляет собой целостное художественное высказывание, объединяющее пейзажные и натюрмортные мотивы и посвящённое теме природы как пространства созерцания, внутренней тишины и эмоционального переживания.

Наталья Жаворонкова родилась в 1962 году в городе Коврове. В 1984 году окончила Ивановское художественное училище по специальности «промграфика, реклама», а в 1992 году — Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). С 1995 года является членом Московского Союза художников. Более 15 лет художник работала в Музее кукол «Кукольный дом», где выступала автором многочисленных проектов. Её произведения находятся в собраниях Государственного мемориального музея имени Б. Ш. Окуджавы, Музея кукол «Кукольный дом», Национальной художественной галереи Республики Марий Эл, Рязанского государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина, а также в частных коллекциях.

Возраст
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