26 июня в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается персональная выставка московского художника Натальи Жаворонковой «Солнце и полынь», включающая около сорока произведений живописи и графики, созданных в разные годы. Экспозиция представляет собой целостное художественное высказывание, объединяющее пейзажные и натюрмортные мотивы и посвящённое теме природы как пространства созерцания, внутренней тишины и эмоционального переживания.

Наталья Жаворонкова родилась в 1962 году в городе Коврове. В 1984 году окончила Ивановское художественное училище по специальности «промграфика, реклама», а в 1992 году — Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). С 1995 года является членом Московского Союза художников. Более 15 лет художник работала в Музее кукол «Кукольный дом», где выступала автором многочисленных проектов. Её произведения находятся в собраниях Государственного мемориального музея имени Б. Ш. Окуджавы, Музея кукол «Кукольный дом», Национальной художественной галереи Республики Марий Эл, Рязанского государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина, а также в частных коллекциях.