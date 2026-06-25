Основное приложение VK удалили из App Store

Приложение соцсети «ВКонтакте» больше нельзя скачать пользователям айфонов. Ранее из App Store пропали приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». Также из магазина пропало приложение «Одноклассники».