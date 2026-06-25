На территории Рязанской области отменили беспилотную опасность
Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 20:55 24 июня. Жителей призывали избегать открытых участков. Отменили опасность в 23:06. Напомним, ночью и днем 24 июня над Рязанской областью перехватили четыре БПЛА.
На территории Рязанской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 20:55 24 июня. Жителей призывали избегать открытых участков.
Отменили опасность в 23:06.
Напомним, ночью и днем 24 июня над Рязанской областью перехватили четыре БПЛА.