На территории Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 20:55 24 июня. Жителей призывали избегать открытых участков. Отменили опасность в 23:06. Напомним, ночью и днем 24 июня над Рязанской областью перехватили четыре БПЛА.