Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, днём 24 июня над территорией Рязанской области сбили один БПЛА.
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
Как отметил глава региона, днём 24 июня над территорией Рязанской области сбили один БПЛА.
По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Напомним, в 20:55 в регионе объявили угрозу атаки БПЛА.