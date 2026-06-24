Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, днём 24 июня над территорией Рязанской области сбили один БПЛА.