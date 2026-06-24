Глава Рязанской области раскрыл количество сбитых над регионом БПЛА

Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА. Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам главы региона, ночью 24 июня над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Павел Малков уточнил, что пострадавших и повреждений нет.