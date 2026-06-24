В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

В Рязанской области повторно объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность на территории Рязанской области снова объявлена в 20:55. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.

В Рязанской области повторно объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотная опасность на территории Рязанской области снова объявлена в 20:55. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.

Напомним, угроза атаки БПЛА в регионе действовала с 9:20 до 14:40 24 июня. В этот же день над Рязанской областью сбили БПЛА. Точное количество сбитых дронов не указывается.