Над Рязанской областью сбили БПЛА

Над Рязанской областью 24 июня средства ПВО сбили украинский беспилотник. Точное количество сбитых БПЛА не указывается. Об этом сообщило Минобороны России.

Над Рязанской областью 24 июня средства ПВО сбили украинский беспилотник. Точное количество сбитых БПЛА не указывается. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 07:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее говорилось, что беспилотная опасность в регионе действовала с 9:20 до 14:40 24 июня.