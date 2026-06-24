В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Информацию о сигнале «отбой» опубликовали РСЧС. Угрозу атаки БПЛА отменили в 14:40 24 июня. Беспилотная опасность в регионе действовала с 9:20 24 июня. Напомним, это не первая угроза атаки БПЛА за сутки, прошлая действовала в регионе всю ночь. За это время над Рязанской областью сбили три беспилотника.