В Рязанской области повторно объявили угрозу атаки БПЛА

Беспилотная опасность на территории Рязанской области снова объявлена в 09:20. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, угроза атаки БПЛА в регионе действовала всю ночь. За это время над Рязанской областью сбили 3 беспилотника.