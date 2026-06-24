Рязанцы пожаловались на «варварскую» вырубку деревьев у реки Плетенка

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, на месте слияния рек Плетенки и Павловки происходит «варварская» вырубка деревьев. Жители уточнили, что там отдыхают люди, обитают редкие растения. Также отмечается, что в Экологическом рязанской альянсе порекомендовали обратиться в полицию и природоохранную прокуратуру.

Рязанцы пожаловались на вырубку деревьев у реки Плетенка. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, на месте слияния рек Плетенки и Павловки происходит «варварская» вырубка деревьев. Жители уточнили, что там отдыхают люди, обитают редкие растения.

Также отмечается, что в Экологическом рязанской альянсе порекомендовали обратиться в полицию и природоохранную прокуратуру.

Ранее рязанцы обнаружили строительный мусор в Плетенке. Позже в организации, ведущей работы на месте слияния Павловки и Плетенки в Мервине, прокомментировали ход работ. Там уточнили, что сейчас на месте ведется расчистка береговой линии.