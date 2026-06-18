В Рязани очистят берега Плетенки

В Рязани очистят берега Плетенки. Об этом стало известно РЗН. Инфо 18 июня. В организации, ведущей работы на месте слияния Павловки и Плетенки в Мервине, прокомментировали ход работ. Там уточнили, что сейчас на месте ведется расчистка береговой линии.

В Рязани очистят берега Плетенки. Об этом стало известно РЗН. Инфо 18 июня.

В организации, ведущей работы на месте слияния Павловки и Плетенки в Мервине, прокомментировали ход работ. Там уточнили, что сейчас на месте ведется расчистка береговой линии.

«Мы понимаем обеспокоенность жителей и полностью ее разделяем: для нас сохранение прибрежной территории и развитие района — принципиальная позиция. Сейчас мы ведем облагораживание берега реки — расчищаем территорию и открываем людям доступ к воде там, где раньше пройти было попросту невозможно; на берегу уже появились рыбаки. Работы только начались, и привести все к идеалу за один день нельзя, но мы движемся к этому открыто и поэтапно», — заявили в компании.

Ранее в социальных сетях опубликовали фотографии с ветками деревьев на берегу в месте слияния рек Павловка и Плетенка в Мервине.