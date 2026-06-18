Рязанцы обнаружили строительный мусор в Плетенке

Фотографии опубликовали в соцсетях. Кадры сделали в Мервине, в месте слияния рек Павловка и Плетенка. На фото можно увидеть обрезанные ветки дерева в воде и на берегу. Рязанец сообщил, что стройка подошла вплотную к реке, поломали деревья, строительный мусор бульдозером сдвинули в реку. «Вот как в нашем городе работают с водными объектами», — заметили пользователи.

Рязанцы обнаружили строительный мусор в Плетенке. Фотографии опубликовали в соцсетях.

Кадры сделали в Мервине, в месте слияния рек Павловка и Плетенка. На фото можно увидеть обрезанные ветки дерева в воде и на берегу.

Рязанец сообщил, что стройка подошла вплотную к реке, поломали деревья, строительный мусор бульдозером сдвинули в реку.

«Вот как в нашем городе работают с водными объектами», — заметили пользователи.