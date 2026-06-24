БПЛА пытались атаковать Рязанскую область в ночь на 24 июня

Всего за ночь над регионами РФ уничтожили 323 украинских беспилотника. Они сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Точное количество сбитых над Рязанской областью БПЛА неизвестно.