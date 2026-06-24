Угрозу БПЛА объявили в Рязанской области ночью
Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность начала действовать на территории Рязанской области с 02:02 24 июня. Она действует до сих пор. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. За это время над регионом сбили БПЛА.
Угрозу БПЛА объявили в Рязанской области ночью. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотная опасность начала действовать на территории Рязанской области с 02:02 24 июня. Она действует до сих пор.
Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.
За это время над регионом сбили БПЛА.