Угрозу БПЛА объявили в Рязанской области ночью

Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность начала действовать на территории Рязанской области с 02:02 24 июня. Она действует до сих пор. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. За это время над регионом сбили БПЛА.

Угрозу БПЛА объявили в Рязанской области ночью. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотная опасность начала действовать на территории Рязанской области с 02:02 24 июня. Она действует до сих пор.

Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.

За это время над регионом сбили БПЛА.