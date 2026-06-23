Оплату за проезд в двух рязанских маршрутах переведут на регулируемый тариф

В Рязани с 28 июня 2026 года две маршрутки перейдут на регулируемый тариф. Изменения коснутся маршруток №№ 53 и 75. Маршруты получат новые номера: вместо 75 М² («Большая улица, 2а — Недостоево») теперь будет 75 М³, а вместо 53 М² («ДПР-5 — пос. Семчино») — 53 М³. Переход на регулируемый тариф означает, что стоимость проезда теперь будет устанавливать и контролировать администрация города, а не сам перевозчик.

В Рязани с 28 июня 2026 года две маршрутки перейдут на регулируемый тариф. Соответствующие постановления администрации опубликованы в «Рязанских ведомостях».

Изменения коснутся маршруток №№ 53 и 75. Маршруты получат новые номера: вместо 75 М² («Большая улица, 2а — Недостоево») теперь будет 75 М³, а вместо 53 М² («ДПР-5 — пос. Семчино») — 53 М³.

Переход на регулируемый тариф означает, что стоимость проезда теперь будет устанавливать и контролировать администрация города, а не сам перевозчик.

Решения о смене тарифа и нумерации приняты на основании обследования улично-дорожной сети. Целью изменений названо повышение качества транспортного обслуживания рязанцев.

«Мы переходим на регулируемые тарифы. В прошлом году на регулируемые тарифы перевели три маршрута, в 2026 году переведем еще два и еще 15 в начале 2027 года», — рассказывал о планах мэрии глава администрации Борис Ясинский.

В 2025 году на услуги по перевозке пассажиров городским транспортом выделили 682 млн рублей. Согласно документу, на выполнение задачи затратили меньше — 638 млн рублей, разница составила 44 млн рублей.