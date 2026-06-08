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В Рязани еще 17 коммерческих маршрутов переведут на регулируемый тариф
Решение принимается на фоне постоянных жалоб жителей на то, что маршрутки не соблюдают график, заявил мэр Борис Ясинский на заседании гордумы в понедельник, 8 июня. С вопросом о том, какая работа проводится с нарушителями и какие есть планы, обратился депутат Сергей Дейнего. «У нас общая позиция, мы переходим на регулируемые тарифы. В прошлом году на регулируемые тарифы перевели три маршрута, в 2026 году переведем еще два и еще 15 в начале 2027 года. Есть достаточное количество обращений жителей по выполнению расписания, преимущественно жалобы поступают на коммерческий транспорт. Сейчас определенный ряд мероприятий провели, задачи остаются актуальными», — заявил Ясинский.

В Рязани еще 17 коммерческих маршрутов переведут на регулируемый тариф, чтобы перевозчики соблюдали расписание. Решение принимается на фоне постоянных жалоб жителей на то, что маршрутки не соблюдают график, заявил мэр Борис Ясинский на заседании гордумы в понедельник, 8 июня.

С вопросом о том, какая работа проводится с нарушителями и какие есть планы, обратился депутат Сергей Дейнего.

«У нас общая позиция, мы переходим на регулируемые тарифы. В прошлом году на регулируемые тарифы перевели три маршрута, в 2026 году переведем еще два и еще 15 в начале 2027 года. Есть достаточное количество обращений жителей по выполнению расписания, преимущественно жалобы поступают на коммерческий транспорт. Сейчас определенный ряд мероприятий провели, задачи остаются актуальными», — заявил Ясинский.