В Рязани не выполнили план по перевозке пассажиров городским транспортом

В Рязани в 2025 году не выполнили план по перевозке пассажиров общественным транспортом. Соответствующая информация содержится в отчете управления дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
На услуги по перевозке пассажиров городским транспортом выделили 682 млн рублей. Согласно документу, на выполнение задачи затратили меньше — 638 млн рублей, разница составила 44 млн рублей.
В отчете отметили, что в муниципальных контрактах указаны данные о количестве транспортных средств, расписании, рейсах и интервалах движения. Если подрядчик не выполняет требования, то выплачивает штрафы.
«Недовыполнение транспортной работы обусловлено сходом автобусов и троллейбусов по причине технической неисправности и нехваткой водительского состава», — указано в документе.
Кроме того, необходимое количество рейсов не выполнили из-за заторов, связанных с погодными условиями, ремонтными работами и ДТП.
При этом целевой показатель достигнут на 98,3%. Расчеты произвели на основании данных диспетчерской службы и путевых листов перевозчиков.
Напомним, рязанцы регулярно обращают внимание на качество общественного транспорта и нехватку автобусов.
Ранее мэр Борис Ясинский сообщил, что еще 17 коммерческих рейсов переведут на регулируемый тариф, чтобы перевозчики соблюдали расписание. Решение принято на фоне постоянных жалоб от местных жителей.