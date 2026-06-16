В Рязани не выполнили план по перевозке пассажиров городским транспортом

В Рязани в 2025 году не выполнили план по перевозке пассажиров общественным транспортом. На услуги по перевозке пассажиров городским транспортом выделили 682 млн рублей. Согласно документу, на выполнение задачи затратили меньше — 638 млн рублей. «Недовыполнение транспортной работы обусловлено сходом автобусов и троллейбусов по причине технической неисправности и нехваткой водительского состава», — указано в документе. Кроме того, необходимое количество рейсов не выполнили из-за заторов, связанных с погодными условиями, ремонтными работами и ДТП. При этом целевой показатель достигнут на 98,3%. Расчеты произвели на основании данных диспетчерской службы и путевых листов перевозчиков.

В Рязани в 2025 году не выполнили план по перевозке пассажиров общественным транспортом. Соответствующая информация содержится в отчете управления дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

На услуги по перевозке пассажиров городским транспортом выделили 682 млн рублей. Согласно документу, на выполнение задачи затратили меньше — 638 млн рублей, разница составила 44 млн рублей.

В отчете отметили, что в муниципальных контрактах указаны данные о количестве транспортных средств, расписании, рейсах и интервалах движения. Если подрядчик не выполняет требования, то выплачивает штрафы.

«Недовыполнение транспортной работы обусловлено сходом автобусов и троллейбусов по причине технической неисправности и нехваткой водительского состава», — указано в документе.

Кроме того, необходимое количество рейсов не выполнили из-за заторов, связанных с погодными условиями, ремонтными работами и ДТП.

При этом целевой показатель достигнут на 98,3%. Расчеты произвели на основании данных диспетчерской службы и путевых листов перевозчиков.

Напомним, рязанцы регулярно обращают внимание на качество общественного транспорта и нехватку автобусов.

Ранее мэр Борис Ясинский сообщил, что еще 17 коммерческих рейсов переведут на регулируемый тариф, чтобы перевозчики соблюдали расписание. Решение принято на фоне постоянных жалоб от местных жителей.