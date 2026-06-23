Новые темы из учебника обществознания не включат в ОГЭ 2027 года

Принципиально новые темы из единого учебника обществознания не войдут в задания ОГЭ 2027 года. В ведомстве пояснили, что в 2026/2027 учебном году экзамен будут сдавать девятиклассники, которые большую часть предмета изучали по прежней программе. Поэтому задания по темам, отсутствовавшим в старых учебниках, в контрольные измерительные материалы включать не планируют.

Принципиально новые темы из единого учебника обществознания не войдут в задания ОГЭ 2027 года. Об этом РБК сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве пояснили, что в 2026/2027 учебном году экзамен будут сдавать девятиклассники, которые большую часть предмета изучали по прежней программе. Поэтому задания по темам, отсутствовавшим в старых учебниках, в контрольные измерительные материалы включать не планируют.

При этом Рособрнадзор отметил, что структура и содержание экзамена, как и в предыдущие годы, будут определяться профильными комиссиями, которые разрабатывают КИМ при участии Федерального института педагогических измерений.

С сентября 2026 года российские школьники начнут изучать обществознание только с 9-го по 11-й класс. Обучение будет проходить по новым государственным учебникам под редакцией заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Учебники для 9-х и 10-х классов поступят в школы уже в этом году, а для 11-х классов — в 2027 году.