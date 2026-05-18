В России появятся новые учебники по обществознанию

Единые государственные учебники по обществознанию для 9-10-х классов будут внедрены в российских школах с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов — с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил Владислав Кононов, референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере и ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию, на Конференции учителей истории и обществознания. Кононов отметил, что с 1 сентября этого года 9-10-е классы начнут обучение по новым государственным учебникам обществознания, в то время как 11-й класс продолжит изучать старую программу. С введением нового учебника для 11-х классов в 2027 году завершится переход на единую систему учебников по обществознанию.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что главой редакции новых учебников стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.