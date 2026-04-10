Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возглавил редактирование новой линейки школьных учебников по обществознанию. Медведев работал над проектом на безвозмездной основе. При этом с 1 сентября обществознание исключат из программы 8-х классов, а курс для 9-11 классов сделают более практико-ориентированным и связанным с историей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возглавил редактирование новой линейки школьных учебников по обществознанию. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова, пишет РИА Новости.

По ее словам, Медведев дал предложения по содержанию и редакции материалов, которые учли при подготовке учебников, а также в федеральных образовательных стандартах и рабочих программах. В авторскую группу вошли эксперты в области права, экономики, социологии и истории.

Медведев работал над проектом на безвозмездной основе. При этом с 1 сентября обществознание исключат из программы 8-х классов, а курс для 9-11 классов сделают более практико-ориентированным и связанным с историей.