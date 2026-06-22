В Рязанской области завершились поиски пропавшего мужчины

Вадим К. 12 июня 2026 года вышел из дома и не вернулся. Он пропал в Рыбном. Волонтеры искали записи с видеорегистраторов. 20 июня стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.