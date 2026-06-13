В Рязанской области пропал 57-летний мужчина

Вадим Кузин 12 июня 2026 года вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост — 173 см, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — светло-голубые. Одежда: белая футболка в тонкую черную полоску, клетчатые шорты темного цвета, синие кеды, кепка защитного цвета. У мужчины возможна потеря памяти. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.