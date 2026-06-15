Водителей попросили помочь с поисками 57-летнего жителя Рязанской области

57-летний Вадим Кузин 12 июня 2026 года вышел из дома в Рыбном и не вернулся. Как рассказала информационный координатор Злата (позывной «Клёпа»), родственники начали поиск самостоятельно, но на вторые сутки поняли, что не справятся. Они обратились за помощью в полицию и ПСО. Поисковики призвали всех, кто 12 июня проезжал через Рыбное или в его окрестностях, проверить записи с видеорегистратора.

Водителей попросили помочь с поисками 57-летнего жителя Рязанской области. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт».

57-летний Вадим Кузин 12 июня 2026 года вышел из дома в Рыбном и не вернулся. Как рассказала информационный координатор Злата (позывной «Клёпа»), родственники начали поиск самостоятельно, но на вторые сутки поняли, что не справятся. Они обратились за помощью в полицию и ПСО.

«Первые сутки после поступления заявки были направлены на максимально возможную проверку территории. Добровольцы обследовали дворы и спальные районы, лавочки, магазины, водоемы, проверяли дома, похожие на дом пропавшего. На поиск выезжал кинологический расчет ДКО „Поиск62“.

На второй день пешие группы продолжили отрабатывать задачи, расширяя зону поиска в надежде найти пропавшего мужчину. Но и этот день не принес положительного результата», — отметила информационный координатор.

Поисковики призвали всех, кто 12 июня проезжал через Рыбное или в его окрестностях, проверить записи с видеорегистратора.

«Если вы готовы предоставить для просмотра запись камеры наблюдения вашего дома или видеорегистратора вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда „ЛизаАлерт“ — 8 (800) 700-54-52 », — заключили в посте.

Ранее стало известно, что у мужчины возможна потеря памяти.