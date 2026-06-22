В Рязани детский автогородок в ЦПКиО стал платным, в мэрии объяснили причину

В мэрии отметили, что передача автогородка в аренду стала вынужденной и временной мерой. Выяснилось, что прямо через территорию проходит канализационная сеть, из-за чего использовать площадку по прямому назначению — для обучения детей правилам дорожного движения — оказалось невозможным. Без должного ухода объект простаивал и постепенно разрушался. Чтобы сохранить инфраструктуру, его передали предпринимателю, а средства от продажи билетов теперь идут на содержание территории. В горадминистрации подчеркнули, что текущее решение — временное. В будущем власти планируют найти для автогородка другое подходящее место или решить проблему с расположением коммуникаций. А пока в ЦПКиО обещают создавать новые современные и бесплатные зоны отдыха для горожан.

В Рязани детский автогородок в ЦПКиО стал платным, в мэрии объяснили причину. Информация опубликована в соцсетях.

Горожан возмутил тот факт, что площадка, изначально построенная на деньги налогоплательщиков, теперь требует покупки входного билета. По словам рязанцев, территорию взял в аренду индивидуальный предприниматель под предлогом того, что город не следил за объектом.

«Одно дело, когда на пустом участке ставят батут или еще какой-то аттракцион, и совсем другое, когда последние бесплатные муниципальные детские площадки делают платными» — негодовали местные жители.

Администрация Рязани отреагировала на обращение и пояснила, почему площадку пришлось передать бизнесу.

В мэрии отметили, что передача автогородка в аренду стала вынужденной и временной мерой. Выяснилось, что прямо через территорию проходит канализационная сеть, из-за чего использовать площадку по прямому назначению — для обучения детей правилам дорожного движения — оказалось невозможным.

Без должного ухода объект простаивал и постепенно разрушался. Чтобы сохранить инфраструктуру, его передали предпринимателю, а средства от продажи билетов теперь идут на содержание территории.

В горадминистрации подчеркнули, что текущее решение — временное. В будущем власти планируют найти для автогородка другое подходящее место или решить проблему с расположением коммуникаций. А пока в ЦПКиО обещают создавать новые современные и бесплатные зоны отдыха для горожан.

Напомним, в 2020 году для автогородка закупили 14 машин итальянского производства.

Однако уже в 2023 году там остался только один работающий электромобиль.