В детском автогородке ЦПКиО остался один электромобиль

В детском автогордоке ЦПКиО остался один электромобиль для бесплатного катания детей.

В городской станции юных техников объяснили, что электромобили все, кроме одного, сломались из-за того, что их нещадно эксплуатировали. Починить электромобили невозможно, так как техника попала под санкции.

Сейчас автогородок также работает бесплатно для детей от от 5 до 12 лет. Их туда пускают на обычных самокатах. Кому-то из посетителей может повезти — если единственный работающий электромобиль не стоит на зарядке, можно прокатиться и на нем.

Напомним, в 2020 году для детского автогородка закупили 14 электромобилей итальянского производства.