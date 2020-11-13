В рязанском ЦПКиО появится детский автогородок

Занятия в автогородке бесплатны. Планируется, что на них можно будет записаться с помощью мобильного приложения, разработанного региональным министерством цифрового развития.

В рязанском ЦПКиО появится автогородок для обучения детей правилам дорожного движения. Как рассказал РЗН. инфо зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, губернатор Николай Любимов поставил задачу — снизить в регионе количество ДТП.

Одно из предложений — учить рязанцев правилам дорожного движения с детства. Таким образом в 2019 году в правительстве появилась идея автогородка. Его оборудуют на пустующей площадке при входе в центральный парк культуры и отдыха со стороны улицы Пушкина. Работы уже начались.

Автогородок размером 70 на 20 метров построят на внебюджетные средства. Уже сейчас закупили 14 машин итальянского производства. На занятиях в автогородке дети смогут изучать и отрабатывать правила дорожного движения, начиная с самых элементарных. Например, что в автомобилях надо пристегиваться ремнём безопасности.

За юными автолюбителями будут следить наставники — сотрудники ГИБДД и волонтеры. Они в игровой форме расскажут о ПДД.

Занятия в автогородке бесплатны. Планируется, что на них можно будет записаться с помощью мобильного приложения, разработанного региональным министерством цифрового развития.