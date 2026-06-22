Глава ЦБ рассказала, как ситуация с топливом повлияет на летнюю инфляцию

Банк России ожидает роста инфляционных ожиданий летом из-за ситуации на топливном рынке, сообщает РБК. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что, несмотря на снижение ожиданий у бизнеса и населения, они остаются высокими. Рост цен на топливо повлияет на июньскую инфляцию, и восстановление предложения может занять время. Набиуллина подчеркнула, что подорожание бензина затрагивает людей и компании, но ЦБ не видит рисков переохлаждения экономики. 19 июня ключевая ставка была снижена до 14,25% годовых. С начала года цены на бензин выросли на 6,6%, что превышает общий уровень инфляции в 3,7%. За неделю с 9 по 15 июня цены увеличились на 0,95%.

Банк России ожидает роста инфляционных ожиданий летом из-за ситуации на топливном рынке. Об этом пишет РБК.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что хотя инфляционные ожидания у бизнеса и населения снизились, они все еще остаются на высоком уровне. Влияние на июньскую инфляцию окажет недавний рост цен на топливо. Правительство принимает меры для восстановления предложения, однако это может занять время.

Набиуллина подчеркнула, что подорожание бензина затрагивает как людей, так и компании, что может отразиться на общих инфляционных ожиданиях. Тем не менее, ЦБ не видит рисков переохлаждения экономики. 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. По словам Набиуллиной, индикатор деловой активности показывает улучшения после низких значений в начале года, а рост цен замедлился благодаря жесткой денежно-кредитной политике и сближению спроса с возможностями предложения.

Согласно данным Росстата, с начала года цены на бензин выросли на 6,6%, что превышает общий уровень инфляции в 3,7%. За неделю с 9 по 15 июня цены увеличились на 0,95%.

Напомним, в мае рязанцы сообщали о проблеме. Тогда в минэкономразвития пояснили, что случаи локального отсутствия бензина возможны на отдельных независимых несетевых АЗС. Это связывали с внеплановыми ремонтными работами на заводах-поставщиках.