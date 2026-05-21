Власти ответили на сообщения рязанцев об отсутствии бензина в городе

Соответствующая информация 21 мая опубликована в соцсетях.

Рязанка сообщила, что на некоторых заправках нет бензина АИ-95.

«Кто-нибудь знает, где сегодня можно заправить 95-й бензин? Приехали на [заправку] на [улице] Кудрявцева, [там] нет никакого кроме АИ-100. Заправщик сказал, что с сегодняшнего дня мораторий. [На АЗС] на улице Спортивной просто нет АИ-95», — написала местная жительница.

В минэкономразвития Рязанской области пояснили, что дефицита топлива в регионе нет. Там добавили, что случаи локального отсутствия бензина возможны на отдельных независимых несетевых АЗС.

«Это связано с внеплановыми ремонтными работами на заводах-поставщиках», — заключили в министерстве.